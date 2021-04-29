Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль получил мышечное повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1), сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время футболист пройдёт полное обследование, которое определит срок восстановления.
Напомним, футболист «Реала» в нынешнем сезоне из-за травмы пропустил уже 19 матчей. В сезоне-2020/2021 Даниэль Карвахаль вышел на поле в 15 матчах за «Реал» во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи. «Реал» в 33 матчах набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси», прошедший в Мадриде (Испания), завершился вничью — 1:1. Ответная встреча состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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