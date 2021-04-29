Итальянский журналист: когда бы Миранчуку ни давали шанс — он всегда оправдывает ожидания

Итальянский журналист Филиппе Давидо Ди Санто поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.



«То, что удаётся показывать российскому полузащитнику за небольшое количество игрового времени, которое он получает на поле – очень впечатляет, с какой стороны ни посмотри. С Миранчуком на поле команда в среднем забивает 2,05 гола за игру, но по-настоящему интересным футболистом его делает то, что, когда бы ему ни давали шанс проявить себя – он всегда оправдывает ожидания. Причём ему это удается, несмотря на очень ограниченные возможности.



В воскресенье вечером в поединке против «Болоньи» он не только забил прекрасный гол, который стал для него третьим в сезоне, но и обеспечил в одном из моментов классной передачей Ханса Хатебура, продемонстрировав великолепное видение поля.



Таким образом, несмотря на то что он получает намного меньше игрового времени, чем его партнеры, он не забывает, как играть в футбол. Как знать, на что он был бы способен, если бы шансов ему давали ещё больше», — цитирует Ди Санто Super News.

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