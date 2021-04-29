Фанаты «Ромы» ярко проводили команду на матч с «МЮ» в полуфинале Лиги Европы

Болельщики «Ромы» подбодрили команду перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».



Фанаты встретили клубный автобус перед вылетом из Рима, стали петь песни, использовать пиротехнику и размахивать флагами.

Видео с фанатами «Ромы»:

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ответный матч между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт через неделю, 6 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме. Вторую путёвку в финал разыграют «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».