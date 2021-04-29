Фанаты «Ромы» ярко проводили команду на матч с «МЮ» в полуфинале Лиги Европы
Болельщики «Ромы» подбодрили команду перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Фанаты встретили клубный автобус перед вылетом из Рима, стали петь песни, использовать пиротехнику и размахивать флагами.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответный матч между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт через неделю, 6 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме. Вторую путёвку в финал разыграют «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».
Паулу Фонсека: «Рома» уважает «Манчестер Юнайтед», но у нас есть свои амбиции
Рекомендуем вам
- 29 апреля 2021
-
16:58
-
16:45
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:48
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:38
-
14:16
-
14:11
-
14:09
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:35
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:45
-
12:31
-
12:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам