УЕФА присоединился к бойкоту соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией

УЕФА присоединился к бойкоту социальных сетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией, объявленному организациями английского футбола. С 30 апреля по 3 мая в социальных сетях не будут размещаться новые сообщения. Инициативу поддержал лично глава УЕФА Александер Чеферин.



«Мы стали свидетелями случаев оскорблений как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо и должно быть прекращено при помощи властей, а также социальных сетей. Опасно позволять культуре ненависти безнаказанно разрастаться, не только для футбола, но и для общества в целом.



Поэтому мы поддерживаем эту инициативу. Футболу пора выступить против этого, и меня впечатлила солидарность, проявленная игроками, клубами и другими.



Я призываю всех (игроков, клубы и национальные ассоциации) подавать официальные жалобы, когда игроки, тренеры, судьи или официальные лица становятся жертвами неприемлемых сообщений. Довольно терпеть этих трусов, которые прячутся за своей анонимностью, чтобы изрыгать ядовитую идеологию», – цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Чеферин: видимо, клубы, не объявившие о выходе из Суперлиги, верят, что Земля плоская