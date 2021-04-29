Опубликованы претензии Салиховой к человеку из «Спартака». Возможно, речь о Газизове

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал заметку, сохранённую на телефоне Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна.



В заметке содержится список претензий к одному из управленцев московского клуба. Вероятно, речь идёт о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове, работавшем в «Спартаке» в прошлом году. В настоящее время он, как и до прихода в стан красно-белых, занимает аналогичный пост в «Уфе».



Список претензий:



— Незнание международного рынка и отсутствие контактов;

— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;

— Не привёл ни одного спонсора;

— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

— Не предоставлен план развития академии;

— Очень позднее принятие бюджета;

— Отсутствие структуры;

— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

— Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;

— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;

— Занимался трансферами для «Уфы»;

— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;

— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

Газизов: набрал Федуну — ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд