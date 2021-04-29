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Опубликованы претензии Салиховой к человеку из «Спартака». Возможно, речь о Газизове

Опубликованы претензии Салиховой к человеку из «Спартака». Возможно, речь о Газизове
Футбол / РПЛ 0
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Телеграм-канал BlackMirror опубликовал заметку, сохранённую на телефоне Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В заметке содержится список претензий к одному из управленцев московского клуба. Вероятно, речь идёт о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове, работавшем в «Спартаке» в прошлом году. В настоящее время он, как и до прихода в стан красно-белых, занимает аналогичный пост в «Уфе».

Список претензий:

— Незнание международного рынка и отсутствие контактов;
— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;
— Не привёл ни одного спонсора;
— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;
— Не предоставлен план развития академии;
— Очень позднее принятие бюджета;
— Отсутствие структуры;
— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;
— Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;
— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;
— Занимался трансферами для «Уфы»;
— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;
— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

Газизов: набрал Федуну — ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд
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