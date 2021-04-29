АПЛ планирует приостанавливать матчи во время Рамадана

Руководство АПЛ призывает всех судей лиги обсуждать с капитанами обеих команд перед началом вечерних игр во время Рамадана вопрос приёма пищи и воды мусульманскими футболистами, сообщает Sky Sports.
Рефери рекомендуется обговорить с капитанами команд возможную паузу в игре, чтобы позволить мусульманским игрокам прервать голодание в подходящее время. АПЛ стремится обеспечить, чтобы любому мусульманину была предоставлена возможность выпить энергетический напиток во время будущих вечерних матчей в течение месяца Рамадан.
В понедельник вечером «Лестер» и «Кристал Пэлас» договорились перед матчем с рефери Грэмом Скоттом, что через полчаса после начала в их матче будет пауза, чтобы позволить игрокам Уэсли Фофане и Шейху Куяте прервать пост в Рамадан. Вратарь гостей Висенте Гуаита отложил удар от ворот, чтобы позволить игрокам принять энергетические гели у края поля.
Правила Премьер-лиги всегда позволяли сделать паузу в игре, если капитаны обеих команд договорились об этом. Однако руководство лиги теперь хочет, чтобы это стало стандартным предматчевым обсуждением, похожим на переговоры о том, встанет ли каждая из сторон на колени перед началом матча.
Следующая игра, где это может произойти: игра 34-го тура АПЛ, которая состоится 30 апреля между «Саутгемптоном» и «Лестером» на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.
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