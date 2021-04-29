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«Барселона» рассчитывала продлить контракт с Месси на деньги от Суперлиги

«Барселона» рассчитывала продлить контракт с Месси на деньги от Суперлиги
Футбол / Испания 0
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«Барселона» была вынуждена начать поиски нового источника финансирования клуба после того, как из-за краха Европейской Суперлиги команда лишилась € 350 млн. На эти деньги руководство планировало, в том числе, продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает ESPN,

По информации источника, руководство на деньги, которые ожидало получить от Суперлиги, планировало продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, погасить задолженности по зарплате и, возможно, побороться за нападающих Эрлинга Холанда или Неймара. «Барса» была одним из 12 клубов-основателей Суперлиги и, несмотря на подтверждение своей приверженности проекту в прошлый четверг, была вынуждена признать, что соревнование вряд ли начнётся в ближайшее время.

Клуб вынужден вести переговоры с инвестиционными фондами из США, Азии и Европы о кредите с выгодным планом погашения. Клуб также рассматривал вариант продажи прав на название стадиона «Камп Ноу», идея была выдвинута предыдущим советом директоров. Руководство готовит и резервные планы, например, изучается возможность продать долю в Barca Corporate, дочернем предприятии, в котором находятся проекты Barca Academy, Barca Innovation Hub, Barca Licensing and Merchandising (BLM) и Barca Studios. Ещё один путь выхода из сложившейся долговой ямы клуб видит в продаже ряда игроков и сокращении зарплатного фонда.

Согласно последним отчётам клуба, общая суммы долга «Барселоны» составляет более € 1 млрд.

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