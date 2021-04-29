Американская модель требует от Роналду $ 79 млн в качестве компенсации за изнасилование

Американская модель Кэтрин Майорга требует от нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду компенсацию в размере $ 79 млн за недоказанное изнасилование, сообщает Mirror.



По информации источника, Майорга рассчитывает получить $ 25 млн за боль и страдания в прошлом и будущем, а также такую же сумму в качестве штрафных санкций для футболиста. Кроме того, в сумму заложены судебные издержки и расходы на адвокатов. Расходы модели за время суда составили около $ 2,6 млн. В сумме Майорга требует от нападающего около $ 79 млн.



Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от футболиста $ 375 тыс. за молчание.



В октябре 2020-го Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний. Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду всё отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.