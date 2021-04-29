«Его футбольная техника очень русская». Фабрегас — о Головине

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оценил игровые качества российского хавбека Александра Головина.

«Первым делом я отмечу в Головине его технику — она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Белоруссии, но всё же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом. Ещё он кажется не очень мощным, так же как Александр Глеб. Он мне очень во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные. Если пойти с ними в стык, то их не так просто будет оттеснить от мяча. Они много двигаются, много работают, очень быстрые. Алекса Глеба я помню очень трудолюбивым, он любил футбол, как любит его и Головин. Мне сейчас очень нравится находиться с ним на поле.

Напоминает ли его техника мою? Не очень, Алекс скорее игрок третей четверти поля или выше. Ему очень нравится вести мяч, хороший дриблинг, ему нравится играть на фланге. Он очень анархичный, я тоже таким был. Но мне больше нравилось опускаться за мячом, играть в середине поля, а Головину нравится бегать к чужим воротам. Он всегда старается открываться под мяч, у него хороший пас. Он может забивать больше, хотя я видел, как он забивал несколько очень важных мячей. Это парень, который обязательно будет прогрессировать», — сказал Фабрегас в интервью для ютуб-канала Нобеля Арустамяна.