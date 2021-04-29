Экс-президент «Зенита»: не уверен, что Семак подходит для выступления в Лиге чемпионов

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил работу нынешнего главного тренера команды Сергея Семака.

«Такого ещё не было, чтобы тренер три раза подряд выигрывал с «Зенитом» чемпионство. А к этому всё идет. На внутреннем фронте Сергей Семак всем всё доказал. Но мы понимаем, что в успехах команды заслуга не только главного тренера. Состав у «Зенита» – один из лучших в России.

При Семаке даже вариативность игры в последнее время улучшилась. Он начал делать замены в те моменты, когда все понимают: надо делать замены.

Но не уверен, что Семак подходит «Зениту» для выступления в Лиге чемпионов. Он там никак себя не проявил. Ссылки на то, что кто-то травмирован или не может играть, это несерьёзно. Все команды сейчас испытывают проблемы, так бывает. У тренера должна быть глубина состава, он должен уметь менять рисунок игры, использовать несколько моделей.

Всё зависит от того, какие цели ставит руководство «Зенита» в Лиге чемпионов. Там же другие скорости, другое мышление. В РПЛ такого нет. Это отдельный турнир. Вот, кстати, сейчас «Зенит» баскетбольный бодается с «Барселоной» в Евролиге. И выглядит достойно. Вот там видна рука тренера», — приводит слова Туфрина «Спорт День за Днём».