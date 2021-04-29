Орлов: сегодня я зашёл купить аккумулятор, и мне там говорят: «Ну «Зенит»-то чемпион!»

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил поддержку «Зенита» со стороны жителей Санкт-Петербурга.
«Мы живём в Санкт-Петербурге. Можем болеть за «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», но всё равно «Зенит» — это наша команда. И это очень здорово. Я помню, как в 1984 году мы ожидали золотого матча, и весь город тогда был наэлектризован. Сейчас, конечно, такого нет, но ажиотаж на билеты есть.
Вот сегодня я зашёл купить аккумулятор, и там мне человек говорит: «Ну «Зенит»-то чемпион!» Я говорю: «Ну, конечно, чемпион». То есть у людей радость. Так приятно, что горожане принимают свой родной клуб. В общем, ребята, живём хорошо, что касается футбола», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, «Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 29 апреля 2021
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