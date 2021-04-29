Ловрен: «Лада» комфортнее, чем «Ламборгини»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил свою мечту — полетать на истребителе. Хорват сделал это, проведя параллель с автомобилями, сравнив отечественную «Ладу» и итальянский «Ламборгини».

«Полёт на истребителе невозможно сравнить с полётом на обычном самолёте. Это всё равно, что сравнивать «Ладу» и, допустим, «Ламборгини». Всё равно же хотя бы раз в жизни хочется на «Ламборгини» прокатиться, это плюс-минус то же самое. Начал всё равно с «Лады», потому что давно, ещё во времена Югославии, у моих родителей была «Лада». «Ламборгини» тоже водил, только в аренду брал, в прокат. «Лада», кстати, более комфортная машина», — сказал Ловрен в интервью для ютуб-канала Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Ранее Ловрен также рассказал о своём знакомстве с русской кухней: ему предложили попробовать борщ с водкой.