Бывшему игроку «Реала» дали условный тюремный срок за распространение детской порнографии

Экс-футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Кристоф Метцельдер был приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно за то, что признался в хранении и распространении детской порнографии, сообщает Deutsche Welle.
Бывший защитник сборной делал скриншоты изображений на свободно доступных веб-сайтах и рассказывал о своих экстремальных фантазиях в чатах. Метцельдер отметил, что его увлекало «пересечение границ», а не изображения серьезных сексуальных надругательств. Бывший футболист принял наказание, а также попросил прощения у жертв сексуального насилия.
Участник чемпионата мира 2002 года признался, что отправил 18 файлов с описанием сексуальной эксплуатации детей трём женщинам, хотя на его телефоне было найдено 297 изображений. Женщина из Гамбурга заявила, что получила изображения через приложение «WhatsApp» и связалась с полицией в сентябре 2019 года.
Метцельдер, который в 2006 году создал фонд помощи социально незащищенным детям в Германии, уже обратился в суд, заявив, что «гордится» своей социальной работой, но хочет вернуть Орден за заслуги перед государством — одну из высших государственных наград Германии — «из уважения к нынешним и будущим победителям премии».
- 29 апреля 2021
-
19:55
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:38
-
18:35
-
18:31
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
17:53
-
17:28
-
17:20
-
16:58
-
16:45
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:48
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
15:07
-
15:00
-
14:55