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Бывшему игроку «Реала» дали условный тюремный срок за распространение детской порнографии

Бывшему игроку «Реала» дали условный тюремный срок за распространение детской порнографии
Футбол / Испания 0
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Экс-футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Кристоф Метцельдер был приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно за то, что признался в хранении и распространении детской порнографии, сообщает Deutsche Welle.

Бывший защитник сборной делал скриншоты изображений на свободно доступных веб-сайтах и ​​рассказывал о своих экстремальных фантазиях в чатах. Метцельдер отметил, что его увлекало «пересечение границ», а не изображения серьезных сексуальных надругательств. Бывший футболист принял наказание, а также попросил прощения у жертв сексуального насилия.

Участник чемпионата мира 2002 года признался, что отправил 18 файлов с описанием сексуальной эксплуатации детей трём женщинам, хотя на его телефоне было найдено 297 изображений. Женщина из Гамбурга заявила, что получила изображения через приложение «WhatsApp» и связалась с полицией в сентябре 2019 года.

Метцельдер, который в 2006 году создал фонд помощи социально незащищенным детям в Германии, уже обратился в суд, заявив, что «гордится» своей социальной работой, но хочет вернуть Орден за заслуги перед государством — одну из высших государственных наград Германии — «из уважения к нынешним и будущим победителям премии».

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