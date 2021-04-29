Бекмамбетов сравнил проект Галицкого со стратегией Петра I

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов поделился мнением о развитии футбольного клуба «Краснодар». Ранее он посетил стадион и академию клуба по приглашению владельца команды Сергея Галицкого.
«Сегодня мы в спорте живём одним днём. Мне кажется, что деньги, потраченные на иностранных спортсменов – это недальновидное решение. Надо вкладывать и растить своих спортсменов.
На самом деле это может быть весьма выгодным бизнесом. Я был в Краснодаре по приглашению Галицкого. Посетил стадион, местную академию, и это поразительный пример того, как человек с головой, со своим видением будущего построил правильную вещь. В будущем он наверняка будет продавать футболистов, а не покупать. И его тренд, идея, что надо растить своих – она очень правильная. Да, Пётр I тоже привозил архитекторов и строителей из Европы, но он вырастил и своих. Просто другого пути, значит, не было, надо было быстро развиваться», — приводит слова Бекмамбетова «Советский спорт».
- 29 апреля 2021
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