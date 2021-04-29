В «Крыльях Советов» отреагировали на возможный приход Гинера и Бабаева в клуб
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о возможном приходе президента московского ЦСКА Евгения Гинера, а также генерального директора армейцев Романа Бабаева в самарский клуб.
«Не знаю, как комментировать эту информацию. Во-первых, мне ничего неизвестно. Во-вторых, думаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА всё неплохо получается. Да, информация где-то появлялась. Но как я могу комментировать, если ничего не знаю? Мне тяжело судить, даже предположить, на чём это строится», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может расторгнуть контракт с Бабаевым, если клуб не попадёт в еврокубки.
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