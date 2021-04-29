«Вильярреал» — «Арсенал»: составы команд на матч 1/2 финала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Арсенала» на первый матч 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Чуквуэзе, Жерар Морено, Пако Алькасер.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Мари, Холдинг, Смит-Роу, Парти, Эдегор, Джака, Пепе, Себальос, Сака.
Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Тьягу Мартинш.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Арсенал» — «Вильярреал» пройдёт 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).
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