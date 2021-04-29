Головин рассказал о размышлениях по поводу возможного возвращения в Россию

Российский полузащитник Александр Головин рассказал о своих размышлениях по поводу возможного возвращения в Россию.
«Правда, что зимой мной интересовался «Вест Хэм». Понятно, что АПЛ. Но я решил, что я уже тут долгое время. У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма» играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. Плюс «Вест Хэм» — это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперёд и его нужно делать.
Когда был травмирован, я не то, чтобы хотел вернуться в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было.
Не чувствую, что нахожусь в стагнации. Наоборот, чувствую развитие. С приходом нового тренерского штаба стал понимать больше физически и тактически, чтобы быть полезным. Точно знаю, что развитие идёт», — сказал Головин в интервью для ютуб-канала Нобеля Арустамяна.
- 29 апреля 2021
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:47
-
20:43
-
20:30
-
20:18
-
20:08
-
19:55
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:38
-
18:35
-
18:31
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
17:53
-
17:28
-
17:20
-
16:58
-
16:45
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:48
-
15:40