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Головин рассказал о размышлениях по поводу возможного возвращения в Россию

Головин рассказал о размышлениях по поводу возможного возвращения в Россию
Футбол / РПЛ 0
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Российский полузащитник Александр Головин рассказал о своих размышлениях по поводу возможного возвращения в Россию.

«Правда, что зимой мной интересовался «Вест Хэм». Понятно, что АПЛ. Но я решил, что я уже тут долгое время. У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма» играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. Плюс «Вест Хэм» — это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперёд и его нужно делать.

Когда был травмирован, я не то, чтобы хотел вернуться в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было.

Не чувствую, что нахожусь в стагнации. Наоборот, чувствую развитие. С приходом нового тренерского штаба стал понимать больше физически и тактически, чтобы быть полезным. Точно знаю, что развитие идёт», — сказал Головин в интервью для ютуб-канала Нобеля Арустамяна.

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