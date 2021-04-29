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«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» примет римскую «Рому». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.

«Рома»: Лопес, Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Спинаццола, Верету, Диавара, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Рома».

Матч обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Карлос Дель Серро Гранде. Ассистенты — Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хесус Хиль Мансано.

Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего выявят «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».

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