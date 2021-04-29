«Барселона» проиграла «Гранаде». Куман был удалён со скамейки на 66-й минуте

Сегодня, 29 апреля, в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Гранадой». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 23-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси открыл счёт в матче, вколотив мяч в ворота с передачи Антуана Гризманна. Хозяева имели шансы удвоить преимущество сразу после перерыва, но удары Гризманна и Серхи Роберто цели не достигли. На 63-й минуте нападающий «Гранады» Дарвин Мачис сравнял счёт. А спустя 3 минуты главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был удалён со скамейки. На 79-й минуте нападающий гостей Хорхе Молина с близкого расстояния поразил ворота «Барсы».
Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Гранады» — 2:1.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице соревнования, набрав 71 очко, «Гранада» — на восьмом месте с 45-ю очками. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.
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