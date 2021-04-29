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«Барселона» проиграла «Гранаде». Куман был удалён со скамейки на 66-й минуте

«Барселона» проиграла «Гранаде». Куман был удалён со скамейки на 66-й минуте
Футбол / Испания 0
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Сегодня, 29 апреля, в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Гранадой». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси открыл счёт в матче, вколотив мяч в ворота с передачи Антуана Гризманна. Хозяева имели шансы удвоить преимущество сразу после перерыва, но удары Гризманна и Серхи Роберто цели не достигли. На 63-й минуте нападающий «Гранады» Дарвин Мачис сравнял счёт. А спустя 3 минуты главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был удалён со скамейки. На 79-й минуте нападающий гостей Хорхе Молина с близкого расстояния поразил ворота «Барсы».

Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Гранады» — 2:1.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице соревнования, набрав 71 очко, «Гранада» — на восьмом месте с 45-ю очками. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.

Испания - Примера. 33-й тур
29 апреля 2021, четверг. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Гранада
Гранада
1:0 Месси – 23'   1:1 Мачис – 63'   1:2 Молина – 79'
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