Месси привьётся китайской вакциной от коронавируса, чтобы принять участие в Кубке Америки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет привит китайской вакциной от коронавируса, чтобы иметь возможность сыграть на следующем Кубке Америки, который состоится этим летом в июне и июле в Колумбии и Аргентине, сообщает TV3.



Форвард каталонского клуба использует китайскую версию вакцины от коронавируса, которую специально для него доставят в Барселону. Южноамериканская футбольная конфедерация заставит привиться не только всех игроков, которые должны будут принять участие в предстоящем турнире, но и технический персонал штабов сборных-участников турнира.



Ранее нападающий «Барселоны» помог закупить 50 тыс. доз вакцин против коронавируса из Китая для футболистов из Южной Америки. Сделка была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.