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Месси привьётся китайской вакциной от коронавируса, чтобы принять участие в Кубке Америки

Месси привьётся китайской вакциной от коронавируса, чтобы принять участие в Кубке Америки
Футбол / Южная Америка 0
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет привит китайской вакциной от коронавируса, чтобы иметь возможность сыграть на следующем Кубке Америки, который состоится этим летом в июне и июле в Колумбии и Аргентине, сообщает TV3.

Форвард каталонского клуба использует китайскую версию вакцины от коронавируса, которую специально для него доставят в Барселону. Южноамериканская футбольная конфедерация заставит привиться не только всех игроков, которые должны будут принять участие в предстоящем турнире, но и технический персонал штабов сборных-участников турнира.

Ранее нападающий «Барселоны» помог закупить 50 тыс. доз вакцин против коронавируса из Китая для футболистов из Южной Америки. Сделка была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.

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