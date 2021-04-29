«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: гости сравняли счёт с пенальти

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимает римскую «Рому». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).
«Рома» сравняла счёт на 15-й минуте. Гол забил Лоренцо Пеллегрини, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной Поля Погба.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Рома».
Матч обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ассистенты — Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хесус Хиль Мансано.
Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего выявят «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».
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