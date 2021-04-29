Жажа: Фернандиньо — самый сильный соперник, против которого играл на Украине

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» Жажа Коэльо назвал самых сильных футболистов, с которыми и против которых играл в чемпионате Украины.

«Лучшие в «Металлисте»? Самый сильный – Клейтон Шавьер. И Эдмар. И Марлос. И Рыкун, конечно. Рики. Рикельме. Самый сильный украинский футболист среди всех, кого я встречал, не только в «Металлисте».

Самый сильный оппонент на Украине? Фернандиньо. У «Шахтёра» было много отличных футболистов, но Фернандиньо это что-то с чем-то. С «Шахтёром» было сложно соперничать. Они были сильнее «Динамо», — приводит слова Коэльо Dinamo.kiev.ua.

Напомним, Фернандиньо с 2005 по 2013 год выступал за «Шахтёр». В составе «горняков» бразилец провёл 281 матч, забил 52 гола и отдал 50 результативных передач.