Куман — о своём удалении: судья захотел стать звездой вечера

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал своё удаление на 66-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (1:2).



«Я не понял, за что мне показали красную карточку. По словам главного арбитра, я неуважительно повёл себя с резервным арбитром. Я не говорил ничего плохого о нём, не оскорблял, не делал ничего плохого. Невероятно, что они показали мне красную. Возможно, судье просто захотелось стать звездой вечера, спасибо ему за это.



Я не знаю, что они собираются записать в протокол. Но если они укажут то, чего я не говорил, мне придётся что-то предпринять», — приводит слова тренера AS.



Кумана дисквалифицируют минимум на две игры. В таком случае тренер пропустит ближайшие матчи «Барселоны» с «Валенсией» и мадридским «Атлетико».