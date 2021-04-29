Куман — о своём удалении: судья захотел стать звездой вечера

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал своё удаление на 66-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (1:2).
«Я не понял, за что мне показали красную карточку. По словам главного арбитра, я неуважительно повёл себя с резервным арбитром. Я не говорил ничего плохого о нём, не оскорблял, не делал ничего плохого. Невероятно, что они показали мне красную. Возможно, судье просто захотелось стать звездой вечера, спасибо ему за это.
Я не знаю, что они собираются записать в протокол. Но если они укажут то, чего я не говорил, мне придётся что-то предпринять», — приводит слова тренера AS.
Кумана дисквалифицируют минимум на две игры. В таком случае тренер пропустит ближайшие матчи «Барселоны» с «Валенсией» и мадридским «Атлетико».
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