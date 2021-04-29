«Куда смотрят скауты в Европе?» Деспотович предложил свои услуги «Барселоне»

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович в ироничной форме предложил «Барселоне» заключить с ним контракт после поражения сине-гранатовых в матче с «Гранадой» (1:2).

«Смотрю вот, «Барселона» с «Гранадой» играет. У «Барселоны» вообще нет нападающего. Мне непонятно, куда смотрят скауты в Европе? Вот нападающий (указывает на себя). Предлагайте контракт, давайте хорошие деньги, увидимся в «Барсе», — сказал Деспотович в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, сегодня, 29 апреля, в матче 33-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионате Испании, набрав 71 очко, «Гранада» (45) — на восьмом месте. У лидера, мадридского «Атлетико», — 73 очка.