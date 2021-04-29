Куман: я не должен винить игроков после поражения в матче с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой».



«Я не должен ни в чём винить своих игроков. Они сделали максимум, но не смогли сохранять концентрацию по ходу всего матча. Команда пропустила два мяча из-за того, что оставляла пространство, а следовало перехватывать мяч. Мы не лучшим образом сыграли в обороне. Теперь нам следует двигаться дальше и стараться выиграть последние пять игр, чтобы стать чемпионами. Наши шансы равны шансам остальных команд, претендующих на чемпионство», — приводит слова Кумана AS.



«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице соревнования, набрав 71 очко. У мадридского «Реала» также 71 очко в активе, но они занимают второе место по дополнительным показателям. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.

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