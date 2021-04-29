«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», проигрывая по ходу матча

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 6:2. Матч обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавил Карлос Дель Серро Гранде.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл «Манчестер Юнайтед» — Бруну Фернандеш забил с передачи Эдинсона Кавани. «Рома» ответила голом Лоренцо Пеллегрини на 15-й минуте, а на 34-й минуте «волки» вышли вперёд усилиями Эдина Джеко.

Два гола гостей разозлили «красных дьяволов», поэтому далее забивала лишь одна команда. На 48-й минуте забитым мячом отметился Эдинсон Кавани, которому ассистировал Бруну Фернандеш. На 64-й минуте Кавани оформил дубль. На 71-й минуте по количеству голов в матче уругвайца догнал и сам Бруну Фернандеш. На 75-й минуте преимущество «МЮ» до разгромного довёл Поль Погба. А на 86-й минуте точку в игре поставил Мэйсон Гринвуд. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что Кавани и Фернандеш записали на свои личные счета «2+2»: по два гола и по две результативные передачи. Также стоит отметить, что «Рома» провела три вынужденные замены за первый тайм.

Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего выявят испанский «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».