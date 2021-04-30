Погба — о пенальти: пытаюсь играть как англичанин, но не умею делать подкаты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал разгромную победу «красных дьяволов» в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Ромой» (6:2).

«Результат хороший, но дело ещё не сделано. Надо оставаться сосредоточенными и провести ответный матч с таким же настроем.

В первом тайме у нас были две результативные ошибки. В перерыве мы сказали друг другу: «Давайте играть просто и правильно». Высказался главный тренер. Мы все были настроены забить как можно больше.

Пенальти за игру рукой? Мне просто не нужно идти в подкаты. Я не умею это делать. Пытаюсь играть как англичанин, но мне нужно больше практики, нужно научиться убирать руки. Мне не везёт. Мне не повезло заработать много пенальти в ворота своей команды в этом сезоне», — приводит слова Погба BBC.