Погба — о пенальти: пытаюсь играть как англичанин, но не умею делать подкаты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал разгромную победу «красных дьяволов» в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Ромой» (6:2).
«Результат хороший, но дело ещё не сделано. Надо оставаться сосредоточенными и провести ответный матч с таким же настроем.
В первом тайме у нас были две результативные ошибки. В перерыве мы сказали друг другу: «Давайте играть просто и правильно». Высказался главный тренер. Мы все были настроены забить как можно больше.
Пенальти за игру рукой? Мне просто не нужно идти в подкаты. Я не умею это делать. Пытаюсь играть как англичанин, но мне нужно больше практики, нужно научиться убирать руки. Мне не везёт. Мне не повезло заработать много пенальти в ворота своей команды в этом сезоне», — приводит слова Погба BBC.
- 30 апреля 2021
-
00:30
-
00:24
- 29 апреля 2021
-
23:55
-
23:55
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:28
-
23:28
-
23:12
-
23:02
-
22:51
-
22:35
-
22:35
-
22:34
-
22:15
-
22:10
-
22:09
-
21:53
-
21:43
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:47
-
20:43
-
20:30
-
20:18
-
20:08
-
19:55
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
19:13