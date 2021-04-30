Фонсека: тяжело играть с «МЮ» без замен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал разгромное поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче полуфинала Лиги Европы.



«Тяжёлое поражение. Мы провели хороший первый тайм, а на второй просто не вышли. Затруднительно объяснить такой контраст в игре одной команды в разных таймах. Против «Манчестер Юнайтед» тяжело играть без замен. В любом случае то, что мы дошли до полуфинала уже радует, как и наше выступление в первом тайме. Но во втором всё пошло не так», – приводит слова тренера сайт UEFA.



В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 6:2. Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).

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