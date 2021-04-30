Кумана удалили в матче с «Гранадой» за фразу «Что за тип?» в адрес арбитра
В матче 33-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась сенсационным поражением хозяев со счётом 1:2. На 66-й минуте матча красную карточку получил главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман.
Как информирует Mundo Deportivo, в судейском протоколе по матчу зафиксировано, что Куман сказал фразу «Что за тип?» («vaya personaje») в адрес четвёртого арбитра, за что и был удалён со скамейки «Барселоны».
«Барселона», набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридского «Реала» также 71 очко в активе, но они занимают второе место по дополнительным показателям. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.
Куман — о своём удалении: судья захотел стать звездой вечера
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