Кавани побил рекорд Месси и Левандовского в еврокубках
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 6:2.
В составе победителей дубль оформил Эдинсон Кавани. Также на его счету две результативные передачи. Как сообщается в «твиттере» OptaJavier, уругваец в возрасте 34 лет и 74 дней стал самым возрастным игроком, которому удалось набрать 2+2 в еврокубках. Он побил рекорд форварда «Баварии» Роберта Левандовски и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, которым удавалось это в 31 год.
Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего выявят испанский «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», проигрывая по ходу матча
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