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Игрок «Аталанты» Госенс может перейти в клуб АПЛ

Игрок «Аталанты» Госенс может перейти в клуб АПЛ
Футбол / Англия 0

Защитником «Аталанты» Робином Госенсом интересуется английский «Лестер». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 26-летний немец согласен на переход в английский клуб в случае, если «лисы» гарантируют себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Госенс провёл 38 матчей за «Аталанту», на его счету 10 голов и восемь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в € 35 млн. Госенс выступает в составе «Аталанты» с 2017 года. Ранее он играл за команды из Нидерландов – «Хераклес» и «Дордрехт».

В апреле сообщалось, что иранский нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун привлёк внимание «Аталанты» и «Ромы». Напомним, также в составе бергамасков выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

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