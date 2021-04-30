«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии
«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии после домашней победы над «Войводиной» в 34-м туре со счётом 1:0.
За четыре тура до окончания чемпионата «Црвена Звезда» на 12 очков опережает «Партизан» и при равенстве очков будет иметь преимущество по личным встречам. Таким образом, клуб из Белграда стал чемпионом страны в четвертый раз подряд и в 32-й в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории).
«Црвена Звезда» в 34 матчах в нынешнем сезоне одержала 32 победы и может завершить чемпионат без поражений.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы сербский клуб со второго места вышел в плей-офф, обойдя «Слован» (Либерец) и «Гент». В 1/16 финала сербский клуб по итогам двухматчевого противостояния уступил «Милану» (2:2 и 1:1).
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