«МЮ» обыграл «Рому» в полуфинале ЛЕ, Россия разгромила Германию на ЮЧМ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Рому», «Арсенал» уступил «Вильярреалу» в полуфинале Лиги Европы, а сборная России разгромила Германию на юношеском чемпионате мира – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», проигрывая по ходу матча.
2. «Вильярреал» впервые в истории обыграл лондонский «Арсенал».
3. Покер Мичкова помог сборной России разгромить Германию на юниорском ЧМ по хоккею-2021.
4. В «Крыльях Советов» отреагировали на возможный приход Гинера и Бабаева в клуб.
5. Шат-аут Андрея Василевского помог «Тампе» обыграть «Даллас».
6. «Барселона» проиграла «Гранаде». Куман был удалён со скамейки на 66-й минуте.
7. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», несмотря на гол Капризова.
8. «Газпром-Югра» и «КПРФ» не сумели выйти в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу.
9. «Уорриорз» уступили «Миннесоте», «Нетс» победили «Пэйсерс» благодаря 42+10 Дюранта.
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