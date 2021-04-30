Вагнер Лав получил прямую красную карточку на 25-й минуте матча

29 апреля состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана, в котором «Кайрат» принимал «Ордабасы». На 25-й минуте встречи нападающий хозяев Вагнер Лав получил прямую красную карточку. Несмотря на это, игра завершилась убедительной победой «Кайрата» со счётом 3:0.
Права на видео принадлежат Профессиональной футбольной лиге Казахстана. Просмотреть видео можно в «инстаграме» ПФЛК.
Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В 13 матчах чемпионата страны Вагнер забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).
В нынешнем сезоне нападающий провёл 12 встреч, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1 млн.
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