29 апреля состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана, в котором «Кайрат» принимал «Ордабасы». На 25-й минуте встречи нападающий хозяев Вагнер Лав получил прямую красную карточку. Несмотря на это, игра завершилась убедительной победой «Кайрата» со счётом 3:0.

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Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В 13 матчах чемпионата страны Вагнер забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).



В нынешнем сезоне нападающий провёл 12 встреч, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1 млн.