Камоцци назвал игроков, покупку которых он рекомендовал «Спартаку»

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал игроков, покупку которых он рекомендовал красно-белым.
«Моё сотрудничество со «Спартаком» длилось пять лет. У игроков, которых я предложил купить, — таких как Соболев, Ларссон, Умяров и Мозес — сейчас всё хорошо. Поэтому я очень рад за них. Настало время начать что-то новое. Это всё, что могу сказать», — цитирует Камоцци «Матч ТВ».
Ранее директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что прекращение сотрудничества — личное решение Камоцци. Помимо этого, он сообщил, что расставание с итальянцем не подразумевает финансовой неустойки.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). 3 мая в 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».
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