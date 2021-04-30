Камоцци назвал игроков, покупку которых он рекомендовал «Спартаку»

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал игроков, покупку которых он рекомендовал красно-белым.



«Моё сотрудничество со «Спартаком» длилось пять лет. У игроков, которых я предложил купить, — таких как Соболев, Ларссон, Умяров и Мозес — сейчас всё хорошо. Поэтому я очень рад за них. Настало время начать что-то новое. Это всё, что могу сказать», — цитирует Камоцци «Матч ТВ».



Ранее директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что прекращение сотрудничества — личное решение Камоцци. Помимо этого, он сообщил, что расставание с итальянцем не подразумевает финансовой неустойки.



Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). 3 мая в 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».

Советник Федуна покинул «Спартак»