Бруну Фернандеш: если я уже забивал 32 гола за сезон, то могу добиться и большего

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о цели, которую поставил перед собой.

«В «Спортинге» я забил 32 гола за сезон и надеюсь превзойти это достижение. Моя цель — становиться всё лучше и лучше и выигрывать трофеи. Я ставлю перед собой задачу прибавлять с каждым сезоном. Думаю, если я уже забивал 32 гола за сезон, то могу добиться и большего.

Это большое число, но почему нет? Если мечтать об этом и бороться, то всё может получиться. Я также буду стараться отдавать больше голевых передач. Мой лучший результат — 20 результативных передач за сезон. Не знаю, как много их сделал в этом сезоне, но я должен вновь выйти на такой уровень», — цитирует Фернандеша официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш отметился 27 голами и 19 голевыми передачами. «Манчестер Юнайтед» идёт на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.



Вчера, 29 апреля, подопечные Уле-Гуннара Сульшера разгромили итальянскую «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (6:2). На счету португальца два гола и две результативные передачи.

Промах Бруну Фернандеша: