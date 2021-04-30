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«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ

«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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Пермский «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на краевое Министерство спорта.

Необходимые для лицензирования документы уже направлены в Российский футбольный союз и ПФЛ. В качестве основного поля «Амкара» значится крытый футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда». Процедура лицензирования состоит из нескольких этапов и должна завершиться к 17 мая. Только после принятия положительного для пермского клуба решения РФС и ПФЛ начнётся формирование состава команды.

«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные — такие, как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии»,— сказал президент «Амкара» Валерий Чупраков.

«Амкар» был основан в 1994 году. На профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 до 2018 года.

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