«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ

Пермский «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на краевое Министерство спорта.



Необходимые для лицензирования документы уже направлены в Российский футбольный союз и ПФЛ. В качестве основного поля «Амкара» значится крытый футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда». Процедура лицензирования состоит из нескольких этапов и должна завершиться к 17 мая. Только после принятия положительного для пермского клуба решения РФС и ПФЛ начнётся формирование состава команды.



«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные — такие, как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии»,— сказал президент «Амкара» Валерий Чупраков.



«Амкар» был основан в 1994 году. На профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 до 2018 года.

Спустились с небес на землю. Скандальный «Амкар» снова будет жить Хочу — убью клуб, захочу — воссоздам его снова. Так, что ли?