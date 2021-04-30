Экс-советник Федуна: в «Спартаке» спрашивали об одном главном тренере. Это не Фонсека

Франко Камоцци, советник президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поиски клубом нового главного тренера.
«Это вопрос к спортивному директору. Что касается тренеров, спрашивали мои рекомендации по одному специалисту. Я высказал свои мысли, но решение принимать не мне, а Дмитрию Попову. Я сказал, что именно спортивному директору работать с ним каждый день, поэтому ему и решать.
Речь о Фонсеке? Нет. Другой тренер. Фонсека — отличный специалист, и не потому, что так сказал Франко Камоцци. Если «Спартак» его подпишет, это будет отличный вариант на предстоящий сезон. Но я не знаю, будет ли он их тренером. Я далёк от принятия таких решений», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). 3 мая в 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».
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