Экс-советник Федуна: в «Спартаке» спрашивали об одном главном тренере. Это не Фонсека

Франко Камоцци, советник президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поиски клубом нового главного тренера.



«Это вопрос к спортивному директору. Что касается тренеров, спрашивали мои рекомендации по одному специалисту. Я высказал свои мысли, но решение принимать не мне, а Дмитрию Попову. Я сказал, что именно спортивному директору работать с ним каждый день, поэтому ему и решать.



Речь о Фонсеке? Нет. Другой тренер. Фонсека — отличный специалист, и не потому, что так сказал Франко Камоцци. Если «Спартак» его подпишет, это будет отличный вариант на предстоящий сезон. Но я не знаю, будет ли он их тренером. Я далёк от принятия таких решений», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».



Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). 3 мая в 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».

Советник Федуна покинул «Спартак»