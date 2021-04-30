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«Аякс» продлил контракт с тен Хагом. Им интересовался «Тоттенхэм»

«Аякс» продлил контракт с тен Хагом. Им интересовался «Тоттенхэм»
Футбол / Прочие турниры 0
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«Аякс» продлил контракт с главным тренером клуба Эриком тен Хагом, сообщает пресс-служба команды. Наставник переподписал соглашение до конца сезона-2022/2023.

Напомним, руководители «Тоттенхэма» запланировали очную встречу с нынешним наставником нидерландского «Аякса» Эриком тен Хагом. Отмечается, что сам 51-летний тренер не против поработать в Англии, однако пока ничего решено.

Ранее британский The Telegraph назвал тен Хага основным претендентом на вакантную должность главного тренера «Тоттенхэма». В числе кандидатов назывались экс-рулевой «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и руководящий сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Напомним, что после ухода Моуринью исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» стал бывший футболист клуба Райан Мэйсон.

«Тоттенхэм» запланировал встречу с главным тренером «Аякса» тен Хагом
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