«Аякс» продлил контракт с тен Хагом. Им интересовался «Тоттенхэм»

«Аякс» продлил контракт с главным тренером клуба Эриком тен Хагом, сообщает пресс-служба команды. Наставник переподписал соглашение до конца сезона-2022/2023.
Напомним, руководители «Тоттенхэма» запланировали очную встречу с нынешним наставником нидерландского «Аякса» Эриком тен Хагом. Отмечается, что сам 51-летний тренер не против поработать в Англии, однако пока ничего решено.
Ранее британский The Telegraph назвал тен Хага основным претендентом на вакантную должность главного тренера «Тоттенхэма». В числе кандидатов назывались экс-рулевой «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и руководящий сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Напомним, что после ухода Моуринью исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» стал бывший футболист клуба Райан Мэйсон.
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