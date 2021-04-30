Агент Лахтер: Жардим смотрит игры «Спартака». Если клубу он интересен, могу его привести

Агент Деннис Лахтер назвал оптимального кандидата на пост нового главного тренера «Спартака».



«Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча. Человек полтора года без команды, при этом из десятки лучших тренеров не вываливается, что говорит само за себя. Для меня очень сильная кандидатура. Жардим смотрит игры «Спартака», и если клубу он интересен, могу его привести.



Он отказался ехать в Катар за € 7 млн, хотя проект с учётом ЧМ-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги», — цитирует Лахтера «РБ-Спорт».

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