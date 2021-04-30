Стала известна зарплата Шамиля Газизова в «Спартаке»

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал новые документы, касающиеся работы московского «Спартака». На этот раз там содержится информация о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.



Из справки, подтверждающей, что Газизов работает в клубе, следует, что его месячный оклад составлял чуть более 7,66 млн рублей.



Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.



Ранее были опубликованы претензии Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна, к высокопоставленному работнику клуба. Судя по содержанию заметки, речь шла о Газизове. Экс-гендиректор красно-белых впоследствии отреагировал на новость.

13 претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову. Спартаковское досье — 2 Очередной слив личных переписок руководительницы «Спартака».