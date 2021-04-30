В «Спартаке» отреагировали на информацию о зарплате Шамиля Газизова

В «Спартаке» отреагировали на информацию о зарплате бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
«На слитом документе печать и подпись отсутствуют. Я уже говорил, что часть слитой информации является фейком», — сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее были опубликованы новые документы, касающиеся работы московского «Спартака». Из справки, подтверждающей, что Газизов работает в клубе, следует, что его месячный оклад составлял чуть более 7,66 млн рублей.
Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность гендиректора уфимцев.
- 30 апреля 2021
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