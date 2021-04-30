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Шамиль Газизов отреагировал на информацию о его зарплате в «Спартаке»

Шамиль Газизов отреагировал на информацию о его зарплате в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о его зарплате в стане красно-белых.

Из опубликованной в телеграм-канале BlackMirror справки, подтверждающей, что управленец работает в клубе, следует, что его месячный оклад составлял чуть более 7,66 млн рублей.

«Обратитесь в BlackMirror. Они же всё знают. Они сливают, пусть они и ответят», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

В «Спартаке» отреагировали на информацию о зарплате Шамиля Газизова
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