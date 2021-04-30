Мартин Киоун: Артете не нравится Мартинелли

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Габриэлом Мартинелли, который не так часто появляется на поле в составе «канониров».
«Меня тревожит то, что он не играет. Он не нравится тренеру. Дело в этом. Но я не каждый день в клубе, я не бываю на тренировках. Эдегор сказал о работе Мартинелли на тренировках: «Это лучший молодой игрок, которого я видел». А Мартин прибыл из мадридского «Реала».
Пора уже его выпускать на поле. Нужно поддержать его. Когда Мартинелли только пришёл в команду, то сразу же стал делать отличную работу. Он не только совершал рывки вперёд, но и возвращался назад. Оставьте его в команде, пусть он играет. Поддержите молодых игроков», — приводит слова Киоуна BT Sport.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мартинелли провёл 10 матчей и забил один гол. Вчера, 29 апреля, подопечные Микеля Артеты проиграли испанскому «Вильярреалу» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (1:2).
Видеообзор поражения «Арсенала» в матче с «Эвертоном»:
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