Мартин Киоун: Артете не нравится Мартинелли

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Габриэлом Мартинелли, который не так часто появляется на поле в составе «канониров».

«Меня тревожит то, что он не играет. Он не нравится тренеру. Дело в этом. Но я не каждый день в клубе, я не бываю на тренировках. Эдегор сказал о работе Мартинелли на тренировках: «Это лучший молодой игрок, которого я видел». А Мартин прибыл из мадридского «Реала».

Пора уже его выпускать на поле. Нужно поддержать его. Когда Мартинелли только пришёл в команду, то сразу же стал делать отличную работу. Он не только совершал рывки вперёд, но и возвращался назад. Оставьте его в команде, пусть он играет. Поддержите молодых игроков», — приводит слова Киоуна BT Sport.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мартинелли провёл 10 матчей и забил один гол. Вчера, 29 апреля, подопечные Микеля Артеты проиграли испанскому «Вильярреалу» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (1:2).

Видеообзор поражения «Арсенала» в матче с «Эвертоном»: