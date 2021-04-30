Н’Голо Канте стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Также на награду были номинированы форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, поразивший ворота «аристократов», полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в ворота в «ПСЖ», и форвард парижан Анхель Ди Мария.
Напомним, в первых полуфинальных встречах мадридский «Реал» на своём поле не сумел переиграть лондонский «Челси» (1:1), а «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).
Лучшим игроком недели по итогам ответных встреч 1/4 финала ЛЧ стал бразилец Неймар («ПСЖ»), опередивший в голосовании Кристиана Пулишича («Челси»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Каземиро («Реал»).
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