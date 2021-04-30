«МЮ» наказал 6 человек за расистские оскорбления в адрес Сона. Среди них работники клуба

«Манчестер Юнайтед» наказал нескольких болельщиков за неподобающее поведение в социальных сетях, сообщает Sky Sports.



В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «красные дьяволы» на выезде победили «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. В первом тайме судьи отменили гол манкунианцев, усмотрев нарушение на нападающем «шпор» Сон Хын Мине в ходе атаки. После матча лондонский клуб сообщил, что кореец подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.



«Манчестер Юнайтед» по итогу инцидента отстранил от посещения стадиона шесть человек. Среди них три обладателя сезонных абонементов, два работника клуба и ещё один болельщик, находившийся в очереди за правом купить абонемент.

Видео отменённого гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Тоттенхэма»: