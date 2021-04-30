Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ» наказал 6 человек за расистские оскорбления в адрес Сона. Среди них работники клуба

«МЮ» наказал 6 человек за расистские оскорбления в адрес Сона. Среди них работники клуба
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» наказал нескольких болельщиков за неподобающее поведение в социальных сетях, сообщает Sky Sports.

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «красные дьяволы» на выезде победили «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. В первом тайме судьи отменили гол манкунианцев, усмотрев нарушение на нападающем «шпор» Сон Хын Мине в ходе атаки. После матча лондонский клуб сообщил, что кореец подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» по итогу инцидента отстранил от посещения стадиона шесть человек. Среди них три обладателя сезонных абонементов, два работника клуба и ещё один болельщик, находившийся в очереди за правом купить абонемент.

Видео отменённого гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Тоттенхэма»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021