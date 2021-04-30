Якини: Кокорин ещё не тренировался под моим руководством. Не знаю, когда он вернётся

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о процессе восстановления нападающего «фиалок» Александра Кокорина.



«С того момента, как я пришёл в «Фиорентину», у него была эта проблема, он ещё не тренировался под моим непосредственным руководством. У него всё время была индивидуальная программа с другими тренерами. Я не знаю, когда он вернётся в общую группу, с ограничениями или без. Посмотрим, нужно провести дополнительные обследования», – цитирует Якини Fiorentina.it.



Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Тренер «Фиорентины» сообщил, что Александр Кокорин продолжает заниматься индивидуально