«Барселона» продлила контракт с защитником, забившим «Реалу»

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником Оскаром Мингезой. Новое соглашение сине-гранатовых с 21-летним испанским футболистом рассчитано до лета 2023 года.
Мингеза является воспитанником «Барселоны», а за главную команду каталонцев выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах испанской Примеры (21 — в основе), забил два гола, отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки. Во встрече 30-го тура с мадридским «Реалом» Оскар забил единственный мяч сине-гранатовых (1:2).
«Барселона», набрав 71 очко в 33 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая по дополнительным показателям «Реалу» и на два очка отставая от «Атлетико». В оставшихся турах каталонцам предстоит сыграть с «Валенсией», «Атлетико», «Леванте», «Сельтой» и «Эйбаром».
- 30 апреля 2021
-
17:21
-
17:12
-
16:52
-
16:48
-
16:34
-
16:26
-
16:04
-
15:57
-
15:53
-
15:38
-
15:38
-
15:13
-
14:59
-
14:58
-
14:55
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
13:53
-
13:47
-
13:42
-
13:23
-
13:14
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:13
-
12:08
-
11:58
-
11:51
-
11:39
-
11:23
-
11:12
-
11:02