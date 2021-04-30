«Барселона» продлила контракт с защитником, забившим «Реалу»

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником Оскаром Мингезой. Новое соглашение сине-гранатовых с 21-летним испанским футболистом рассчитано до лета 2023 года.



Мингеза является воспитанником «Барселоны», а за главную команду каталонцев выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах испанской Примеры (21 — в основе), забил два гола, отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки. Во встрече 30-го тура с мадридским «Реалом» Оскар забил единственный мяч сине-гранатовых (1:2).



«Барселона», набрав 71 очко в 33 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая по дополнительным показателям «Реалу» и на два очка отставая от «Атлетико». В оставшихся турах каталонцам предстоит сыграть с «Валенсией», «Атлетико», «Леванте», «Сельтой» и «Эйбаром».

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