Гвардиола: надеюсь, Месси завершит карьеру в «Барселоне». Он не найдёт места лучше

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в клубе.
«Надеюсь, Месси сможет завершить карьеру в «Барселоне». Он не найдёт лучшего места для себя. Единственное, что нужно сделать, как говорил наш дорогой учитель (Йохан Круифф), — это вернуться к истокам и спасти то, что делает «Барсу» особенной в плане игрового стиля. Известно, как это совершить. Фундамент уже заложен. Нужно лишь смахнуть пыль, подлить масла, достать ключи… и сделать это снова. Лучшего клуба для этого не найти», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo со ссылкой на документальный фильм TV3.
Ранее сообщалось, что Месси готов сократить оклад в два раза, если «Барселона» подпишет контракт по особой схеме. Действующее соглашение 33-летнего аргентинского футболиста с каталонским клубом истекает этим летом.
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