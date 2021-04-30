Рональд Куман дисквалифицирован на матчи с «Валенсией» и «Атлетико» за слова в адрес судьи

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не сможет руководить командой с бровки в ближайших матчах.



Как сообщает журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере», нидерландский специалист был дисквалифицирован на две встречи. Таким образом, он пропустит матчи с «Валенсией» в 34-м туре испанской Примеры (2 мая) и с «Атлетико» в 35-м туре (8 мая).



Напомним, накануне, 29 апреля, в матче 33-го тура чемпионата, в котором «Барселона» сенсационно проиграла «Гранаде» (1:2), Куман получил красную карточку на 66-й минуте. В судейском протоколе по матчу было зафиксировано, что тренер сказал фразу «Что за тип?» в адрес четвёртого арбитра.



«Барселона», набрав 71 очко в 33 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая по дополнительным показателям «Реалу» и на два очка отставая от «Атлетико».

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